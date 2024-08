POL-PDNW: Fit für die Verbrecherjagd? Eure Polizei lädt zum Sporttag ein.

Lambrecht/ Pfalz (ots) - Am 23.08.2024 gegen 04:10 Uhr wird hiesiger Dienststelle über ein in einem Pool befindlichen Wildschwein im Ortsbereich von Lambrecht/ Pfalz in Kenntnis gesetzt. Noch vor dem Eintreffen der Beamten konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das Tier eigenständig über die im Pool befindliche Leiter den Weg aus diesem in den angrenzenden Wald gefunden hat. Weder das Tier, noch der Pool kamen bei ...

mehr