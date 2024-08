Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkohol und Drogen - eine schlechte Kombination

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.08.2024 um 00:42 Uhr wurde durch eine Streifenbesatzung in der Amalienstraße in 67433 Neustadt/W. ein 33-Jähriger mit einem Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Ferner stand dieser unter dem Einfluss von Amfetamin. Der aus Böhl-Iggelheim stammende Mann musste letztlich eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell