Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Overhagenweg

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, den 26.05.2024, gegen 20.35 Uhr, kam es in Coesfeld auf dem Overhagenweg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Unfallverursacherin touchierte beim Rangieren mit ihrem Auto ein am Fahrbahnrand geparktes Auto eines 63-jährigen Coesfelders und entfernte sich dann von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren Anschlusspflichten nachgekommen zu sein. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Unfallverursacherin als weibliche Person zwischen 45-50 Jahren mit kurzen blonden Haaren beschreiben. Bei dem Fahrzeug der Unfallverursacherin handle es sich um einen grauen Geländewagen.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell