Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Industriestraße

Unfallflüchtiger lässt Auto am Unfallort zurück

Coesfeld (ots)

Ein 27-jährige Autofahrer aus Billerbeck fuhr am 24.05.2024, gegen 18.40 Uhr, von einem Parkplatz auf der Industriestraße in Billerbeck nach links auf die Fahrbahn. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er frontal mit einem Verkehrszeichen, einer Hecke und schließlich mit einem Baum. Durch die Kollision mit dem Baum kam das Fahrzeug zum Stillstand. Das Fahrzeug erlitt hierbei einen Totalschaden und der 27-Jährige verletzte sich leicht. Unter Beobachtung diverser Zeugen stieg er aus dem Fahrzeug aus und verließ die Unfallörtlichkeit fußläufig in Richtung der nahegelegenen Wohnanschrift des Halters. Dort der Halter, auf den die Beschreibung der Zeugen passt im Folgenden von den hinzugerufenen Polizisten angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Da ein sogenannter Nachtrunk (Konsum von Alkohol nach der Fahrt) nicht ausgeschlossen werden konnten, wurden ihm zwei Blutproben auf der Polizeiwache in Coesfeld entnommen.

Der Billerbecker räumte nicht ein gefahren zu sein. Die Spuren am Unfallort und an dem 27-Jährigen selbst wurden gesichert. Eine Fahndungsabfrage der am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen verlief ebenfalls positiv. Die Kennzeichen wurden gemäß der Fahndung des Straßenverkehrsamtes Coesfeld sichergestellt. Ob der Beschuldigte im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, konnte nicht eindeutig geklärt werden. Das Unfallauto beschlagnahmten die eingesetzten Polizisten ebenfalls zur Spuren- und Beweissicherung.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell