Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merodenweg/ Radlader im Graben

Coesfeld (ots)

Zeugen entdeckten am Freitag (24.05.24) am Merodenweg einen Radlader in einem Graben. Diebe entwendeten diesen von der Baustelle der Anschlussstelle Dülmen-Nord zur A43. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Donnerstag (23.05.24) und 5.40 Uhr am Freitag (24.05.24). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

