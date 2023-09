Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2309106

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht von Freitag (22. September 2023) auf Samstag (23. September 2023) ist ein bislang noch unbekannter Täter in ein Sonnenstudio an der Friedrichstraße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelte der Einbrecher die Eingangstür zu dem Studio auf und durchsuchte dieses im Anschluss nach Wertgegenständen. Entwendet wurde unter anderem das Geld aus der Kasse.

Am Samstag (23. September 2023) sind im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 21:20 Uhr bislang noch unbekannte Täter in eine Wohnung an der Kaiserstraße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter durch das Küchenfenster Zugang in die Wohnung. Angaben zur Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine getätigt werden.

In Velbert-Mitte registrierte die Polizei in der Nacht zu Sonntag (24. September 2023) zwei Geschäftseinbrüche. An der Friedrichstraße brachen die Täter sowohl in eine Eisdiele als auch in ein Blumengeschäft ein. Was entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Am Samstagabend (23. September 2023) ist ein bislang noch unbekannter Mann in ein Wohnhaus an der Nevigeser Straße eingebrochen.

Folgendes war geschehen:

Um kurz nach 21 Uhr war der Bewohner des Hauses nach Hause gekommen. Hierbei überraschte er einen Einbrecher, der sodann aus dem Haus über die Terrasse nach Draußen flüchtete. Der Velberter alarmierte die Polizei, die jedoch im Rahmen ihrer Fahndung leider keine verdächtige Person mehr antreffen konnte. Zu dem Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - circa 40 bis 50 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - schlanke Statur - glattrasiertes Gesicht - trug eine schwarze Jacke und darunter ein schwarzes Oberteil - trug eine schwarze Schirmmütze

Im Haus stellte die Polizei fest, dass der Täter es augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht hatte. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme jedoch noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In Ratingen-West kam es am Samstagabend (23. September 2023) zu einem Blitzeinbruch in ein Haus am Hainbuchenweg. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brachen die Täter im Zeitraum zwischen 21:20 Uhr und 21:30 Uhr die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in das Haus. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Im Zeitraum von 16:30 Uhr am Freitag (22. September 2023) und 18 Uhr am Samstag (23. September 2023) ist ein bislang noch unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Strauch" eingebrochen. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Bereits in der Nacht zu vergangenem Freitag (22. September 2023) sind bislang noch unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Rheindorfer Straße an der Kirche St. Gerhard eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kamen die Täter durch eine rückwärtig gelegene Tür gewaltsam in den Kindergarten, den sie dann nach Wertgegenständen durchsuchten. Sie entwendeten unter anderem einen kleineren Tresor mit mehreren Hundert Euro Bargeld.

In der Nacht zu Sonntag (24. September 2023) ist ein bislang noch unbekannter Mann in ein Haus an der Heinestraße eingebrochen. Als die Bewohnerin des Hauses gegen 2 Uhr nach Hause kam, begegnete sie dem Einbrecher im ersten Obergeschoss des Hauses, woraufhin dieser Flucht ergriff. Etwa eine Stunde später alarmierte die Frau die Polizei, die jedoch im Rahmen ihrer Fahndung keine verdächtige Person mehr antreffen konnte. Zu dem Einbrecher liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - etwa 1,70 bis 180 Meter groß - schlanke Statur - trug eine blaue Fleece-Jacke sowie schwarze Handschuhe und schwarze Schuhe - trug einen schwarzen Schal um den Mund

Nach Ermittlungen vor Ort war der Mann vermutlich durch die Terrassentür in das Haus eingestiegen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am noch frühen Sonntagmorgen (25. September 2023) sind bislang noch unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Straße "Am Kieswerk" eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sie sich gegen 4:50 Uhr über die Rückseite eines Firmengebäudes Zugang in das Objekt, in welchem sie anschließend mehrere Büroräume nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

