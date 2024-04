Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 45-Jährige in Springe von Unbekanntem attackiert - Polizei sucht ein älteres Pärchen als Zeugen

Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch in Springe eine 45 Jahre alte Frau attackiert und zu Boden gerissen. Die Frau blieb bei dem überfallartigen Angriff unverletzt, der Täter flüchtete. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat. Gesucht wird insbesondere ein älteres Pärchen, das dem Täter auf der Flucht begegnet sein muss.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hannover unternahm eine 45-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr einen Spaziergang am östlichen Ortsrand Springes. Ihr Ziel war die Feldmark in Richtung des Springer Ortsteils Völksen. In Höhe Kaiserrampe bemerkte die Frau einen ihr unbekannten Mann, der ihr auf einem Fahrrad folgte. Auch zwei Zeuginnen nahmen den Mann wahr. Kurz darauf stieg der Mann vom Fahrrad, rannte der Zeugin nach und griff sie plötzlich von hinten an. Im weiteren Verlauf riss der Unbekannte die Frau zu Boden.

Da die 45-Jährige erhebliche Gegenwehr leistete und lautstark auf ihre Notlage aufmerksam machte, ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete. Dazu nutzte er erneut sein Fahrrad und fuhr zunächst zurück in Richtung Springe, bog dann nach Süden ab und querte die angrenzende Bundesstraße 217, um seine Flucht in Richtung Alvesrode fortzusetzen. Auf der Flucht muss der Täter auf ein augenscheinlich älteres Paar getroffen sein, welches mit seinen Fahrrädern in Richtung Kaiserrampe fuhr und dabei auch den Tatort passierte.

Der Täter soll Anfang bis Mitte 20, von schlanker Statur und etwa 1,75 Meter groß sein. Er war zur Tatzeit mit einem dunklen Parka samt Kapuze, welcher er zur Tatzeit über den Kopf gezogen hatte, bekleidet. Er trug die gesamte Zeit über einen auffälligen Rucksack, auf welchem die Zeuginnen ein auffälliges Tiermotiv oder vergleichbarem Aufdruck beobachteten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Angreifer geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. Insbesondere das genannte Paar wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. /ram

