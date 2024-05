Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Falsche Polizisten haben keine Chance

Keine Chance sie hereinzulegen hatten falsche Polizisten bei einer 84-jährigen Dülmenerin. Jemand rief am Donnerstag (23.05.24) bei der Frau an. Der Betrüger am Telefon erzählte das bekannte Märchen von festgenommenen Einbrechern in der Nachbarschaft, die eine Liste mit der Adresse der Frau bei sich getragen hätten. Zusätzlich setzte der falsche Polizist die 84-Jährige unter Druck, in dem er ihr sagte, dass Leute zu ihr unterwegs währen.

Sie machte dem Gegenüber am Telefon deutlich, dass ja jeder behaupten könne, von der Polizei zu sein. Außerdem käme ein Besuch nur im Beisein der Kinder und mit einem Termin infrage. Sie würde dann auch den Ausweis verlangen. Wenig später rief der Betrüger erneut an, um von erneuten vermeintlichen Einbrüchen zu erzählen. Als der Anrufer mitbekam, dass noch jemand bei der Frau war, legte er auf. Weitere Anrufe folgten nicht.

Wie diese Seniorin gibt es weitere Bürger im Kreis Coesfeld, die die Maschen durchschauen. Jedoch tappen weiterhin viele in die Falle.

Da es immer wieder zu solchen Anrufen kommt, gibt die Polizei Tipps, wie Sie sich schützen können. Sprechen Sie unbedingt mit ihren Familienmitgliedern über die verschiedenen Betrugsmaschen:

- Die Polizei erkundigt sich nicht nach Wertsachen - Die Polizei ruft nie mit der 110 an. - Geben Sie keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen und Wertsachen und übergeben sie diese in keinem Fall an Unbekannte - Lassen Sie sich nicht auf ein Gespräch ein. - Rufen Sie keine Nummer an, die der falsche Polizist Ihnen gibt. Auch da geht ein Betrüger ran. - Legen Sie auf und rufen Sie die echte Polizei unter 110.

