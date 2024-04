POL-PDLD: Wörth am Rhein - Ohne Führerschein, aber dafür berauscht vor Polizei geflüchtet

Jockgrim (ots) - In der Nacht vom 08.04.2024 auf den 09.04.2024 waren bisher unbekannte Täter auf Diebestour in Jockgrim. Es wurden insgesamt vier hochwertige Pedelecs aus Garagen oder Schuppen entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 20000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth S. Bischoff Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 Telefax 07271 9221-23 ...

mehr