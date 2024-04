Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - PKW zerkratzt - Täterermittlung

Landau (ots)

Am 09.04.2024 wurde der Polizei Landau gegen 19 Uhr mitgeteilt, dass eine männliche Person in der Ostbahnstraße in Landau geparkte PKW zerkratzen würde. Vor Ort konnten zwei beschädigte PKW vorgefunden werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 400 Euro. Zunächst konnte der Täter unerkannt flüchten. Gegen 21:15 Uhr wurde der Polizei Landau eine Person gemeldet, welche sich auffällig in der Tiefgarage eines Hotels in der Mahlastraße in Landau verhalten würde. Vor Ort konnte ein 34-Jähriger aus der Stadt Speyer angetroffen werden. Dieser konnte anhand der Personenbeschreibung als Täter der vorangegangenen Sachbeschädigungen identifiziert werden. Aufgrund bestehender Fremdgefährdung wurde er einem psychiatrischen Krankenhaus überstellt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

