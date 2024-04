POL-PDLD: L516/Edenkoben - Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Neuburg (ots) - Am 08.04.2024 wurden zwischen 16:30 und 17:20 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Rheinstraße in Neuburg durchgeführt. Fünf der 50 gemessenen Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 54 anstelle der vorgeschriebenen 30km/h. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 Telefax 07271 9221-23 ...

