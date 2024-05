POL-COE: Dülmen, Marktstraße/ Schmuckgeschäft zweimal heimgesucht

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat an der Halterner Straße einen gelben Müllcontainer aus Plastik beschädigt. Unfallzeit war zwischen 17 Uhr am Donnerstag (23.05.24) und 7.50 Uhr am Freitag (24.05.24). Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

