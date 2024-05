Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Bargeld unterschlagen - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Adelsheim sucht nach Zeugen, nachdem aus einem verloren gegangenen Rucksack Bargeld gestohlen wurde. Die Besitzerin hatte den kleinen Rucksack gegen 11 Uhr auf der Bank eines Spielplatzes in der Adelsheimer Kreuzgasse vergessen. Gegen 11.20 Uhr brachte ein ehrlicher Finder den Rucksack zum Polizeiposten Adelsheim. Als die Besitzerin ihr Eigentum abholen wollte, stellte sie jedoch fest, dass das Bargeld, das sich ursprünglich im Rucksack befunden hatte, fehlte. Der Finder gab daraufhin an, dass der Rucksack geöffnet war, als er ihn fand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer sich an dem Rucksack zu schaffen machte, bevor er zur Polizei gebracht wurde. Hinweise werden vom Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 entgegengenommen.

Obrigheim-Asbach: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Obrigheim-Asbach wurde am Donnerstagnachmittag ein 15-Jähriger verletzt. Der Jugendliche war gegen 16.30 Uhr mit seinem Rad auf der Fliederstraße unterwegs und wollte die Fahrbahn an der Kreuzung mit der Mosbacher Straße überqueren. Dabei übersah er wohl den von rechts kommenden Mercedes eines 26-Jährigen. Der Autofahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Jugendliche wurde bei der Kollision auf den Pkw aufgeladen und stürzte dann auf die Straße. Glücklicherweise trug der Jugendliche einen Fahrradhelm, der ihn vor noch schlimmeren Verletzungen bewahrte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von knapp 1.000 Euro.

Hüffenhardt: Wahlplakat angezündet

In der Hüffenhardter Hauptstraße zündeten Unbekannte am Donnerstagabend ein Wahlplakat zur Europawahl an. Der oder die Täter setzten das Plakat gegen 20.10 Uhr in Brand. Zeugen konnten die Flammen löschen, bevor das Plakat vollständig abbrannte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Ravenstein-Merchingen: Radmuttern gelöst

Unbekannte lösten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Radmuttern an einem in Ravenstein-Merchingen geparkten Auto. Der Wagen stand zwischen 18 Uhr am Mittwochabend und 7 Uhr am nächsten Morgen vor einer Garage im Buchenweg. In diesem Zeitraum wurden fünf Radmuttern am linken Vorderreifen von einer unbekannten Person gelöst. Glücklicherweise bemerkte die Besitzerin, das veränderte Fahrverhalten ihres Autos, bevor es zu einem Unfall kam. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell