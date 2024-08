Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Cannabiseinfluss am Steuer

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.08.2024 um 23:30 Uhr wurde ein Mercedes Sprinter in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 25-jähriger Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Daher wurde diesem eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nun erwartet diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell