Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Versuchter Diebstahl

Stadthagen (ots)

Stadthagen- Versuchter Diebstahl

In der Nacht vom 16.08.2024 auf den 17.08.2024 wurde ein Bauzaun an der der Straße Am Georgschacht in Stadthagen beschädigt. Durch unbekannte Täter wurde der Bauzaun derart beschädigt, dass das Grundstück betreten werden konnte. Auf dem Grundstück steht eine Lagerhalle in der sich verschiedene Gartengeräte befinden. Vermutlich wollten die oder der Täter diese entwenden. Zum Eindringen in die Lagerhalle kam es allerdings nicht. Ob etwas von dem Freigelände entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. An dem Bauzaun entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro. Wer in der fraglichen Nacht etwas beobachtet hat, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell