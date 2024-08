POL-NI: Verkehrsunfall Höhe Kläranlage Rodenberg - Zeugen gesucht

Stadthagen (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung die sich am Donnerstag den 15.08.2024 zwischen 7:12 und 15:14 Uhr auf dem Parkplatz Am Bahnhof in Stadthagen ereignete. Ein 21-Jähiger aus Nienstädt stellte seinen Seat Ibiza auf dem Parkplatz des Bahnhofs ab. Als er einige Stunden später zu dem Pkw zurückkehrte, stellte er mehrere Kratzer an der Fahrertür sowie auf der Motorhaube ...

mehr