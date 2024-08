Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachen am Strand von Prerow aufgefunden

Bild-Infos

Download

PR Barth (ots)

Die Polizei in Barth steht hinsichtlich des Auffindens von Sachen am Strand im Ostseebad Prerow, Strandaufgang 33 "Fledermaus", vor weiteren Maßnahmen zur Feststellung des bislang unbekannten Eigentümers. Eine Vermisstenanzeige liegt nicht vor. Bei den Sachen handelt es sich um eine kurze weiße Hose (Größe M mit Bezeichnung FSBN), Nike Schuhe in Größe 44 in der Farbe rot/schwarz sowie eine polnische Zigarettenpackung. Die Gegenstände wurden in einem nassen Zustand aufgefunden. Ein Bild der aufgefundenen Sachen ist der Pressemitteilung beigefügt. Alle Fahndungsmaßnahmen brachten bisher keinen Erfolg, zudem konnten keine verwertbaren Spuren der Abgangsrichtung des Eigentümers festgestellt werden. Die Polizei hofft, dass sich der ganze Fall im positiven Sinne klärt und sich der Besitzer der Sachen meldet. Der Eigentümer oder weitere Zeugen können sich im Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 038231-67224 melden.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell