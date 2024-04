POL-HAM: Neuer WhatsApp-Kanal der Polizei Hamm - Schon abonniert?

Hamm-Mitte (ots) - Am Montag, den 15. April, um 15.15 Uhr, wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Hülsenbusch verletzt. Die 29-Jährige war gerade im Begriff ihr Kind in ihr Auto zu setzen, als ein 60-jähriger Autofahrer mit seinem Toyota an ihr vorbeifuhr. Der Mann touchierte mit seinem Pkw die offenstehende Fahrzeugtür des Mercedes, welche die Frau dann mit Wucht gegen ihr eigenes Fahrzeug stieß. ...

