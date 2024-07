Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Exhibitionist entblößt sich vor Mädchen in der S-Bahn - Bundespolizei bittet um Hinweise

Nürnberg (ots)

Am Donnerstag (25. Juli) hat ein bislang Unbekannter zwei 12-jährigen Mädchen in der S-Bahn auf der Fahrt von Nürnberg Hauptbahnhof nach Ottensoos sein Glied gezeigt. Die Bundespolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstagmittag fuhren die 12-Jährigen um 12:21 Uhr mit der S-Bahn S2 von Nürnberg Hauptbahnhof nach Ottensoos, als ein Reisender sich neben sie setzte. Nach einigen Minuten stand der Unbekannte auf und ging weiter. Hierbei hing sein Glied aus der Hose. Die beiden Mädchen konnten dies deutlich sehen und drehten sich beschämt weg. Nach Ankunft am Haltepunkt in Ottensoos um 12:41 Uhr verließen die Kinder die S2 und vertrauten sich der dort wartenden Großmutter eines der Mädchen an, die daraufhin die Bundespolizei informierte. Der Exhibitionist kann wie folgt beschrieben werden: 20-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hagere Gestalt, kurze schwarze Haare, dunklere Hautfarbe (südländisch, arabisch), gelbes oder beiges T-Shirt mit Aufdruck, lange helle Hose mit Seitentaschen, schwarz-weiße Schuhe. Der Mann führte einen schwarzen Rucksack der Marke Adidas mit sich.

Die Bundespolizei führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des bislang Unbekannten geben können, sich bei der Bundespolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 205551-0 oder über die E-Mail-Adresse bpoli.nuernberg@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell