Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zu mehreren Einsätzen der Bundespolizei kam es am Montag (29. Juli) im Hauptbahnhof München.

Bild-Infos

Download

München (ots)

Nr. 163: Vorabinfo

Rückgabe einer entwendeten Geige, Sachwert rund 7.000 Euro (Presseinfo folgt)

Nr. 164: Sexuelle Belästigung - Körperverletzung Im Bereich eines Schnellimbisses im Zwischengeschoss kam es gegen 00:25 Uhr zu einer sexuellen Belästigung und Körperverletzung gegen eine 23-jährige Deutsche.

Ein 22-Jähriger aus Sierra Leone ging, als die 23-Jährige aus Konstanz in der Warteschlange im gut besuchten Imbiss anstand zu und schlug ihr im Vorbeigehen mit der Hand aufs Gesäß. Die Konstanzerin, die von einer 23-Jährigen aus Tübingen begleitet wurde, spürte anschließenden einen brennenden Schmerz, der einige Minuten anhielt. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig.

Der 23-Jährige Westafrikaner, alkoholisiert mit 2,12 Promille, entfernte sich, konnte jedoch von einer Streife der bayerischen Landespolizei im Rahmen der Fahndung noch im Hauptbahnhof angetroffen und zur Dienststelle der Bundespolizei am Gleis 26 mitgenommen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde der 2017 erstmals ins Bundesgebiet eingereiste nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen freien Fußes entlassen. Er war zurückliegend bereits mehrfach aufgrund von Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Nr. 165: Körperverletzungen und Beleidigungen Kurz vor zwei Uhr kam es im Hauptbahnhof München zu einer Körperverletzung und mehreren Beleidigungen durch einen 23-jährigen Griechen.

Der Grieche näherte sich zwei 21-jährigen Frauen, die am Bahnsteig 10 am Boden saßen. Kurz nachdem er sie angesprochen hatte, holte er unvermittelt - grundlos - zum Tritt aus und traf eine der beiden mit dem Fuß am Rücken. Weiterhin beleidigte er beide. Anschließend ging der Mann aus dem sachsen-anhaltischen Landkreis Anhalt-Bitterfeld den Bahnsteig entlang und beleidigte drei weitere, zwei 23- und eine 26-Jährige Frauen, nachdem diese ihm Geld und Zigaretten verwehrten. Am Gleis 11 konnte der Grieche, der 2014 erstmals ins Bundesgebiet einreiste, von einer Bundespolizeistreife gestellt werden. Beim Verbringen zur Dienststelle beleidigte er eine Beamtin verbal und per Mittelfinger. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen verließ er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I die Wache freien Fußes. Die Getretene erlitt einen Schock, jedoch keine äußerlich sichtbaren Verletzungen. Der Grieche war zurückliegend bereits mehrfach aufgrund von Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell