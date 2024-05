Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Mercedes beschädigt

Werpeloh (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Wippinger Straße in Werpeloh zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Mercedes war gegen 15.50 Uhr in Richtung Werpeloh unterwegs. Als ihr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer entgegenkam, kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Außenspiegel des Mercedes beschädigt wurde. Der unbekannte Verursacher war vermutlich in einem dunklen Mazda unterwegs und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

