Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Eine Person bei Unfall verletzt

Haren (ots)

Auf der Wesuweer Hauptstraße in Haren kam es am Donnerstag gegen 17.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Die 35-jährige Fahrerin eines Skoda beabsichtigte nach links in den Düner Weg abzubiegen. Dies übersah eine hinter ihr fahrenden 26-Jährige und fuhr mit ihrem Seat auf den Skoda auf. Die 35-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.

