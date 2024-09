Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Akku explodiert in Garage, Betrunkene Verkehrsteilnehmer, Waffen beschlagnahmt, Zeugen nach Unfall gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruchversuch in Weinberghütte - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten bislang Unbekannte in eine Weinberghütte im Aubergweg in Heilbronn einzubrechen. Trotz erheblicher Beschädigungen an der Tür schafften es die Täter nicht, in die Hütte zu gelangen. Entwendet wurde nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Bereits in der Nacht zuvor kam es zu einem ähnlichen Einbruchsversuch an der Hütte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790.

Heilbronn: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unberechtigt Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus in Heilbronn. Zwischen 23.30 Uhr am Samstagabend und 8 Uhr am nächsten Morgen gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre in das Gebäude in der Cäcilienbrunnenstraße. Im Inneren wurden im Anschluss die Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld, Schmuck und Uhren im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um die Cäcilienbrunnenstraße gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Lauffen: Akku explodiert in Garage - Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro entstand am Sonntagmorgen in Lauffen am Neckar, als ein Akku explodierte. Kurz vor 9 Uhr nahmen die Bewohner eines Hauses in der Wilhelmstraße die Explosion in der Garage wahr. Hierdurch wurden zwei Fahrräder, ein Mofa sowie zwei Reinigungsgeräte beschädigt. Ob der Akku eines Pedelecs oder der eines Reinigungsgeräts der Auslöser war kann nicht gesagt werden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Heilbronn: Betrunkener Rollerfahrer flüchtet nach Unfall

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte ein betrunkener Rollerfahrer am Samstagmorgen in Heilbronn und flüchtete anschließend. Gegen 5.20 Uhr nahm die Besitzerin eines Mitsubishi einen lauten Knall vor ihrem Anwesen in der Homburger Straße wahr. Als die Frau nach draußen ging um nachzusehen, konnte sie nur noch einen flüchtenden Roller sowie ihr beschädigtes Fahrzeug feststellen. Einer Nachbarin war es allerdings gelungen ein Video des flüchtenden Rollerfahrers aufzunehmen. Aus diesem war ersichtlich, dass der Zweiradfahrer noch eine Sozia dabeihatte. Im Rahmen der folgenden Maßnahmen konnten die Beamten den Fahrer zeitnah ermitteln und diesen an seiner Anschrift aufsuchen. Der 24-Jährige zeigte beim Eintreffen der Polizisten Ausfallerscheinungen, welche auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum hindeuteten. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille, weshalb der Mann in einem Krankenhaus zwei Blutproben abgeben musste. Sein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da er 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Heilbronn: Betrunken mit Baum kollidiert

Mit über 1,5 Promille kollidierte eine Autofahrerin am frühen Sonntagmorgen in Heilbronn mit einem Baum. Die 20-Jährige befuhr gegen 3.20 Uhr mit ihrem Renault die Fügerstraße und bog in die Weipertstraße ab. Vermutlich war die junge Frau zu schnell unterwegs, weshalb sie beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen einen Baum fuhr. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der 20-Jährigen fest. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung und zeigte einen Wert von über 1,5 Promille an. Daher musste die junge Frau die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Der stark beschädigte Renault musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Schreckschusswaffe und Einhandmesser beschlagnahmt

Beamte des Polizeireviers Heilbronn beschlagnahmten am Freitagabend eine Schreckschusswaffe und ein Einhandmesser. Gegen 19.45 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Mann vor der Stadtgalerie auf einer Bank sitzen würde und ein Einhandmesser neben sich liegen habe. Beim Eintreffen der Beamten wurde der 25-Jährige einer Kontrolle unterzogen. Hierbei fanden sie bei dem Mann eine Schreckschusswaffe und in seinem mitgeführten Rucksack das Einhandmesser. Beide Waffen wurden einbehalten und eine Strafanzeige gefertigt.

Brackenheim: Zwei Personen nach körperlicher Auseinandersetzung in Gewahrsam

Zwei Männer wurden am Samstagabend in Brackenheim in Gewahrsam genommen. Gegen 17.20 Uhr waren der 32-Jährige und der 39-Jährige zunächst in einer Wohnung in Streit geraten. Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, welche sich auf die Straße verlagerte. Die Kämpfenden sollen mit Faustschlägen in der Georg-Kohl-Straße und der Oberstorstraße aufeinander losgegangen sein. Nach dem Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der Jüngere wohl auch mit einer Holzlatte auf den Älteren eingeschlagen haben soll. Nachdem der 39-Jährige vor Ort von Sanitätern behandelt wurde, wurden beide stark alkoholisierten Kontrahenten in Gewahrsam genommen und auf die Dienststelle gebracht.

Neckarwestheim: Motorradfahrer als Zeuge nach Unfall gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 8.200 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag bei Neckarwestheim. Nun sucht die Polizei einen Motorradfahrer als Zeuge des Geschehens. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein Zweiradfahrer auf der Kreisstraße 2085 von Neckarwestheim in Richtung Pfahlhof. Hinter ihm fuhren ein 23-Jähriger in seinem Toyota und ein 34-Jähriger in seinem Mercedes. Unmittelbar nach der letzten Kurve vor Pfahlhof setzte der Mercedes-Fahrer zum Überholen des Toyota an. Zeitgleich begann der Toyota-Fahrer ebenfalls einen Überholvorgang um das vor ihm fahrende Zweirad zu überholen. Der 34-Jährige versuchte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies gelang, allerdings kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Begrenzungspfosten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur weiteren Verifizierung des Unfallgeschehens sucht die Polizei daher nun den vor den Unfallbeteiligten fahrenden Zweiradfahrer. Er sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Bad Wimpfen: Frau mit über 3,2 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Am Sonntagnachmittag zeigte der Atemalkoholtest einer Verkehrsteilnehmerin bei Bad Wimpfen über drei Promille an. Gegen 13.40 Uhr wurde eine Zeugin auf der Landesstraße 1101 auf eine 43-Jährige aufmerksam, welche ihren Peugeot in Schlangenlinien von der Anschlussstelle Untereisesheim in Richtung Bad Wimpfen lenkte. An der Einmündung der L1100 zur Bundesstraße 27 konnte die Frau einer Kontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 3,2 Promille. Daher musste sie mit den Polizisten in ein Krankenhaus und dort eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Die beiden Kinder der Frau, welche mit im Auto saßen wurden von Familienangehörigen in Obhut genommen. Die Peugeot-Fahrerin muss nun mit einer Anzeige rechnen.

