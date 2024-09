LPI-EF: Einbruch durch offenes Fenster

Sömmerda (ots) - In Sömmerda machte sich ein Einbrecher an mehreren Autos zu schaffen. Mit einem unbekannten Gegenstand zerstörte der Täter an drei geparkten Fahrzeugen die Fensterscheiben und gelangte so in die Innenräume. Fündig wurde er hier allerdings nur bei einem Auto und schnappte sich daraus Bargeld in Höhe von 15 Euro. Mit seiner Beute flüchtete er. An den Fahrzeugen hinterließ er einen Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro. Die Polizei kam vor Ort und sicherte ...

