Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgloser Einbrecher

Sömmerda (ots)

In Sömmerda scheiterte ein Einbrecher in der Nacht zu Montag an einer Ladentür. Auf dem Marktplatz hatte der Unbekannte versucht in ein Ladengeschäft einzubrechen. Als dies misslang, griff er zu brachialer Gewalt. Er versuchte die Glastür einzuschlagen, doch auch damit hatte er keinen Erfolg und er gelangte nicht in das Innere des Geschäfts. Unverrichteter Dinge floh er in unbekannte Richtung. An der Tür hinterließ er einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell