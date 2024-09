Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei beschädigte Außenspiegel

Erfurt (ots)

Montagmittag gegen 12:15 Uhr gerieten zwei Fahrzeuge in Erfurt zu nah aneinander und es kam zum Unfall. Ein 37-jähriger LKW-Fahrer und ein 56-jähriger Toyota-Fahrer waren in entgegengesetzten Richtungen in der Halleschen Straße unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Geschwister-Scholl-Straße kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Auf Grund des zu geringen Abstands blieben sie am Außenspiegel des jeweils anderen Verkehrsteilnehmers hängen. Der Gesamtschaden beträgt in etwa 1.000 Euro. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem LKW-Fahrer einen Atemalkoholwert von über 0,5 Promille fest. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (SE)

