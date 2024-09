Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diesel gestohlen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende machten sich Diebe an einem Bagger zu schaffen. Das Fahrzeug war auf einer Baustelle im Erfurter Norden abgestellt. Um an diesen zu kommen, überstiegen die Unbekannten zunächst einen Zaun. An dem Baustellenfahrzeug angekommen öffneten sie die Tankabdeckung und zapften etwa 150 Liter Diesel ab. Anschließend flohen sie mit ihrer Beute im Wert von 230 Euro. Mitarbeiter der Baustelle bemerkten den Diebstahl Montagmorgen und informierten die Polizei. Diese hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SE)

