Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Darmstadt (ots)

Kriminelle haben im Laufe der Nacht zum Mittwoch (4.9.) eine Bahnunterführung in der Bahnhofstraße im Stadtteil Wixhausen mit Graffiti beschmiert. Mit verschiedenen Farben sprühten die bislang noch unbekannten Täter mehrere Parolen an die dortigen Wände. Gegen 9.45 Uhr am Mittwoch bemerkten Zeugen die Spuren der Farbschmierer und alarmierten die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Aufgrund des Inhalts der Graffiti hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell