POL-HB: Nr.: 0507 --Polizei nimmt Drogendealer fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Steffensweg, Bogenstraße Zeit: 16.08.2024, 23:30 Uhr

Am Freitag nahmen zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen in Walle einen 25 Jahre alten Drogendealer fest. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten weitere Drogen sowie Bargeld.

Gegen 23:30 Uhr entdeckten die zivilen Einsatzkräfte den 25-Jährigen im Bereich des Hauptbahnhofes und observierten ihn aufgrund von polizeilichen Vorkenntnissen. Er wurde bei einem Betäubungsmittelhandel beobachtet. Zudem fuhr er mehrere Lokalitäten im Stadtgebiet an, in denen er sich für kurze Zeit aufhielt und diese danach wieder verließ. Kurz danach stellten die zivilen Einsatzkräfte den 25 Jahre alten Mann in der Bogenstraße im Ortsteil Steffensweg und kontrollierten ihn. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte Heroin, Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich und weitere Beweismittel.

Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell