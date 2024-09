Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Richen: Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt - Zeugen gesucht

Groß-Umstadt / Richen (ots)

Am Mittwoch (04.09.) gegen 18:00 Uhr kam es in der Breslauer Straße im Ortsteil Richen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Motorroller. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071 9656-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell