PP Ravensburg: Pressemitteilung über einen Gebäudebrand am 28.08.24 in der Steinbeisstr. in Ravensburg.

Polizeipräsidium Ravensburg

Pressemitteilung über einen Gebäudebrand am 28.08.24 in der Steinbeisstr. in Ravensburg.

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Restaurant brennt vollständig aus.

Ein Gebäudebrand in der Steinbeisstraße in Ravensburg wurde der Rettungsleitstelle am frühen Mittwochmorgen gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte stand das Gebäude, welches als Restaurant und Catering Service genutzt wird, bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen des Gebäudes nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 250000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ravensburg und Eschach war mit 60 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 8 Einsatzkräften vor Ort.

