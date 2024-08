Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Mengen

Essen fängt Feuer - Küche gerät in Brand

Am Montag kam es in einem Wohnhaus in der Olgastraße kurz nach 11.30 Uhr zu einem Brand, nachdem eine 87-jährige Bewohnerin auf einem Herd Essen kochte. Dieses fing plötzlich Feuer und setzte die darüber befindliche Dunstabzugshaube in Brand. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Allerdings wurde durch den Brand die gesamte Küche beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar.

Mengen

Zusammenstoß auf B 32

Zu einem Zusammenstoß kam es am Montag gegen 11 Uhr auf der B 32. Ein 18-Jähriger kam mit seinem Opel beim Auffahren auf die Bundesstraße zu weit nach links in die Fahrbahnmitte. Dort kollidierte er mit dem Renault einer 26-Jährigen, welche die Überholspur ebenfalls in Fahrtrichtung Mengen befuhr. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die beiden Fahrer sowie ihre Beifahrer blieben unverletzt.

