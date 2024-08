Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrraddiebstähle

Nachdem Unbekannte am Samstag im Stadtgebiet mehrere hochpreisige Fahrräder gestohlen haben, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr stahlen die Täter zwei E-Bikes der Marke "Orbea", in der Farbe rot beziehungsweise anthrazit, die in der Karlstraße angeschlossen standen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Bereits zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr nahm ein Dieb im Königsweg ein angeschlossenes Mountainbike der Marke "Liteville", Modell 301 MK 15, an sich. Der Wert des schwarzen Rades mit blauen Pedalen und blauen Griffen, liegt bei etwa 4.000 Euro. Es konnte zuletzt im Bereich Aulendorf geortet werden. Die Ermittlungen zu den Diebstählen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Angegriffen und bestohlen - Zeugen gesucht

Nachdem ein 37-Jähriger angibt, am Sonntag gegen 10 Uhr am Omnibus-Bahnhof am Romanshorner Platz von einem Unbekannten angegriffen und bestohlen worden zu sein, ermittelt die Polizei. Schilderungen des Mannes zufolge wurde er zunächst von seinem Gegenüber angesprochen und kurz darauf in den Schwitzkasten genommen. Dabei soll der Angreifer ihm das Mobiltelefon entwendet und die Flucht in Richtung Buchhorn-Platz ergriffen haben. Eine polizeiliche Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen der Auseinandersetzung, sowie Personen, die sonstige sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der Täter wird als jung und etwa 180 cm groß beschrieben. Er soll dunkle Hautfarbe, einen Kinnbart und eine sportliche Statur gehabt haben. Bekleidet war er mit einem roten T-Shirt, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen.

Friedrichshafen

Mann wirft Stein gegen Pkw und flüchtet - Zeugen gesucht

Ein offenbar aufgebrachter Unbekannter hat am Sonntag gegen 20.45 Uhr in der Zeppelinstraße einen Pkw mutwillig mit einem Stein beschädigt und im Anschluss das Weite gesucht. Der Halter des Wagens war kurz zuvor auf einen Streit zwischen zwei Männern aufmerksam geworden und wollte schlichtend einschreiten. Einer seiner Gegenüber habe daraufhin aggressiv reagiert, zum Stein gegriffen und diesen gegen die Fahrertür des VW geworfen. Dabei entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Der völlig ungehaltene Vandale ergriff daraufhin mit seinem schwarzen Fahrrad in Richtung Seemooser Weg die Flucht. Er wird als etwa 180 bis 185 cm groß, schlank und zwischen 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Der Mann hatte ein gepflegtes Äußeres sowie kurze hellbraune Haare und war mit einer braunen Hose und einem blauen T-Shirt bekleidet. Hinweis zu Tat und Täter nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Autos durchwühlt - Polizei stellt Tatverdächtigen

Die Polizei hat am Samstagmorgen einen 29-Jährigen vorläufig festgenommen, der offenbar mehrere Autos geöffnet und Gegenstände daraus gestohlen haben soll. Ein Anwohner war gegen 2.45 Uhr im Starenweg auf verdächtige Geräusche vor dem Haus aufmerksam geworden und sah, wie sich der Tatverdächtige mit einem noch unbekannten Komplizen im Innenraum seines Autos zu schaffen machte. Während einer der Diebe unerkannt flüchten konnte, brachte der 61-Jahre alte Anwohner den 29-Jährigen nach kurzer Verfolgung zu Fall. Der Tatverdächtige griff zum Pfefferspray, traf seinen Verfolger jedoch nur am Arm, und suchte das Weite. In einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten den deutlich unter Alkoholeinwirkung stehenden Verdächtigen stoppen. Er hatte rund 2,4 Promille intus und muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen sowie weiteren Taten vor seiner Ergreifung dauern aktuell noch an.

Kressbronn

Dieb stiehlt Mobiltelefon aus offenem Wagen

Ein Dieb hat am Samstag zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr die Gelegenheit genutzt und ein Mobiltelefon aus einem Wagen gestohlen. Der Fahrzeughalter hatte seinen Wagen mit heruntergelassener Scheibe auf einem Parkplatz in der Lindauer Straße zurückgelassen. Der unbekannte Langfinger erkannte das Mobiltelefon, das im verlassenen Wagen lag und griff zu. Nun ermittelt die Polizei Friedrichshafen und warnt davor, Wertsachen offen sichtbar im Auto zurückzulassen. Darüber hinaus sollte man geparkte Fahrzeuge bestmöglich vor fremdem Zugriff schützen, um potentiellen Dieben keine einfache Tatgelegenheit zu bieten. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Stetten am Bodensee

Unfall beim Überholen

Mit einem gefährlichen Manöver hat ein 61 Jahre alter Autofahrer am Sonntagnachmittag, einen Reisebus gestoppt. Gegen 13.50 Uhr setzte der Land-Rover-Fahrer auf der Bundesstraße 31 zwischen Stetten und Hagnau zum Überholen an und wollte vor dem Bus einscheren. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme sorgte der vermeintliche Grund für das missglückte Manöver für Verwunderung: Angaben des 61-Jährigen zufolge war der Fahrer des Reisebusses zu früh am Haltepunkt abgefahren, wodurch seine 21 Jahre alte Tochter die Mitfahrt verpasst hatte. In der Folge nahm er mit seiner Tochter und einer Beifahrerin die Verfolgung des Busses auf und versuchte vergeblich, diesen zunächst mit der Lichthupe zum Anhalten zu bewegen. Den Autofahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen den Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Die 21-Jährige nahm nach der Unfallaufnahme nicht wie ursprünglich geplant im Bus Platz.

Markdorf

Gegen Auto getreten und Passanten belästigt

Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann fuhr auf Höhe der Einmündung Steibensteg über eine Verkehrsinsel der Ravensburger Straße und trat dabei gegen die Beifahrertür eines entgegenkommenden Pkw. Trotz der angerichteten Eindellung suchte er das Weite und fiel kurz darauf erneut auf einem Feldweg in Richtung Leimbach auf, als er Passanten mit unfreundlichen Gesprächen belästigte. Der Unbekannte wird als etwa 185 cm groß und 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze braune Haare, trug ein blaues T-Shirt, braune 3/4 -Hosen und eine Radbrille. Unterwegs war der augenscheinlich psychisch angeschlagene Mann mit einem vollgefederten Mountainbike der Marke "Specialized". Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Angebranntes Essen - Bewohner leicht verletzt

Angebranntes Essen war am Samstagabend gegen 23 Uhr die Ursache für den Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in der Aachstraße. Ein Senior hatte offenbar das Essen auf dem Herd vergessen, wurde durch den Rauch leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sachschaden entstand nicht.

