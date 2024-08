Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verdächtige Wahrnehmung löst Polizeieinsatz aus

In Wohlgefallen aufgelöst hat sich der Einsatz mehrerer Polizeistreifen am frühen Montagmorgen in der Südstadt. Ein Anwohner meldete gegen 2 Uhr über Notruf, dass mehrere Personen mit Taschenlampen um ein Einfamilienhaus schlichen. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen konnten die Beamten Personen im Innern des Hauses erblicken, die auf Ansprache nicht reagierten und somit den Verdacht, sich unberechtigt im Haus aufzuhalten, erhärteten. Die Polizisten konnten schließlich Kontakt zu einer Person aufnehmen und das Gebäude durchsuchen. Dort trafen sie auf mehrere Jugendliche, die sich zum Teil vor der Polizei versteckten. Schließlich stellte sich heraus, dass darunter der Sohn des Hauseigentümers war, der mit seinen Freunden in Abwesenheit der Eltern feiern wollte. Die Beamten lösten das Treffen auf und schickten die Jugendlichen nach Hause. Derzeit wird geprüft, ob der 17-Jährige für den Polizeieinsatz aufkommen muss.

Horgenzell

Motorradfahrer streift Pkw und fährt weiter

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der K 7973 ereignet hat, sucht das Polizeirevier Ravensburg. Einer 29 Jahre alten Audi-Fahrerin kam zwischen Zogenweiler und Kernen ein bislang unbekannter Motorradfahrer in der Mitte der Fahrbahn entgegen. Trotz eines Ausweichmanövers der 29-Jährigen streiften sich die beiden Fahrzeuge, wodurch am Audi Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Kernen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum Motorradfahrer geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Weingarten/Buchenberg (Landkreis Oberallgäu)

Deutlich alkoholisiert hinterm Steuer

Ermittlungen wegen alkoholbedingter Gefährdung des Straßenverkehrs haben Beamte des Polizeireviers Weingarten gegen einen 62-Jährigen eingeleitet, der am frühen Sonntagmorgen mit deutlichen Ausfallerscheinungen am Steuer eines Transportfahrzeugs unterwegs war. Der 62-Jährige sollte gegen 1 Uhr mehrere körperlich eingeschränkte Personen von einem Festival in Buchenberg (Landkreis Oberallgäu) abholen. Da der Mann jedoch stark nach Alkohol roch und zudem äußerst unsicher fuhr, ließen sich die Mitfahrer absetzen und verständigten die Polizei. Der 62-Jährige fuhr indes weiter. Die Beamten konnten das Fahrzeug, das noch immer in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war, schließlich bei Weingarten auf der L 317 antreffen und stoppen. Der 62-Jährige hatte knapp zwei Promille intus und musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Er muss nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Verkehrsteilnehmer, die durch den 62-jährigen VW-Fahrer auf seiner Strecke zwischen Buchenberg und Weingarten gefährdet wurden, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 bei den Ermittlern melden.

Baienfurt

Mofafahrer leistet sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ein 18-Jähriger hat sich am Samstagabend kurz vor 22 Uhr eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geleistet. Die Beamten wollten den Mofafahrer zwischen Baienfurt und Baindt stoppen, weil das vordere Licht nicht funktionierte. Auf Anhaltesignale reagierte der 18-Jährige nicht, und auch das eingeschaltete Blaulicht des Streifenwagens ignorierte er. Stattdessen gab er Gas und fuhr mit bis zu 90 km/h über die Gartenstraße und Baindter Straße zurück in Richtung Baienfurt. An der Kreuzung mit der L 314 bog der 18-Jährige bei roter Ampel nach rechts ab und flüchtete über den Geh- und Radweg durch die Unterführung, wo ihn die Beamten aus den Augen verloren. Bei den weiteren Ermittlungen an der Halteranschrift stellte sich heraus, dass der 18-Jährige mit dem Mofa unterwegs war. Zuvor hatte der 16 Jahre alte Besitzer des Mofas den Beamten gegenüber zunächst falsche Angaben gemacht, dass das Mofa gestohlen worden war. Die Polizisten konnten dem 18-Jährigen jedoch die Fahrt schließlich nachweisen sowie das versteckte Mofa auffinden und beschlagnahmen. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, gegen den 16-Jährigen unter anderem wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt.

Baindt

Exhibitionist entblößt sich

Um Hinweise bittet das Kriminalkommissariat Ravensburg, nachdem sich am Samstag kurz vor 15 Uhr beim Egelsee ein Exhibitionist entblößt hat. Der etwa 60 bis 70 Jahre alte Mann hielt sich unbekleidet auf dem Wanderweg in der Nähe des dortigen Holzstegs auf. Auf dem Steg befanden sich eine 32-Jährige und eine 14-Jährige, zu denen der Unbekannte offenbar Blickkontakt suchte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Im Anschluss flüchtete der Täter durch den Wald in Richtung Bundesstraße. Der Mann wird als etwa 170 cm groß, von normaler Statur und mit grauem Haar beschrieben. Er soll ein weißes Handtuch unter seinem Arm getragen haben. Sachdienliche Hinweise zur Tat und dem Unbekannten nehmen die Kriminalbeamten unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Isny

Vandalen treiben ihr Unwesen auf der Adelegg

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende im Bereich der Zengerleskapelle ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten rissen Wegweiser ab und brachen damit den Opferstock im Innern der Kapelle auf. Wieviel Geld die Diebe erbeuteten, ist noch unklar. In unmittelbarer Nähe schlugen mutmaßlich dieselben Täter die Scheibe eines Traktors ein und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers im Innern des Führerhauses. Die Ermittler des Polizeipostens Isny gehen davon aus, dass die Täter möglichweise mit einem Quad am Tatort unterwegs waren. Sie ermitteln in beiden Fällen und bitten unter Tel. 07562/97655-0 um Hinweise zu den Taten, den Tätern sowie dem genutzten Fahrzeug.

Leutkirch

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 64 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 11 Uhr auf der K 7913 zugezogen. Der Biker kam mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers zwischen Ottmannshofen und Bimmlings von der Straße ab, stürzte und erlitt mehrere Knochenbrüche. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten in eine Klinik. An der Honda entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

