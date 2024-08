Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: POL-Einsatz: Meldung aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Brand eines Motorbootes

In den Abendstunden des 24.08.2024 kam es auf dem Überlinger See, Ortslage Uhldingen - Mühlhofen zu einem Brand auf einem Motorboot. Die Bootsinsassen, fünf Erwachsene und drei Kinder begaben sich mit angelegten Rettungswesten in den Bodensee und konnten kurze Zeit später durch einen weiteren Motorbootfahrer und die Wasserschutzpolizei aus dem Wasser gerettet und in den Hafen Unteruhldingen verbracht werden, wo eine Versorgung durch DLRG und DRK stattfand.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand das Motorboot in Vollbrand welcher gelöscht werden konnte. Am Boot selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Tausend Euro.

Als Brandursache kommt wahrscheinlich ein Technischer Defekt in Frage, die Ermittlungen hierzu hat die Wasserschutzpolizei aufgenommen.

Es waren insgesamt ca. 100 Einsatzkräfte von DRK, Feuerwehr, DLRG und Polizei im Einsatz.

