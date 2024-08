Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Radfahrer verstirbt nach Sturz

Meckenbeuren (ots)

Am Samstagmittag stürzte auf der Kreisstraße zwischen Meckenbeuren und Untereschach ein 69-jähriger Radfahrer. Der Mann war als letzter Fahrer einer kleinen Gruppe von Radfahrern unterwegs und kam nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Hierbei zog er sich Verletzungen am Kopf und Bauchbereich zu. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb er noch am Unfallort. Am Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

