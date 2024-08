Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand in Glasstudio fordert drei Verletzte

Leutkirch (Landkreis Ravensburg) (ots)

Eine schwer und zwei leicht verletzte Personen hat am Freitagnachmittag ein Brand in der Werkstatt eines Glasstudios in Schmidsfelden gefordert. Aus noch ungeklärter Ursache kam es während der Arbeit eines 67-Jährigen gegen 17 Uhr in dem Studio zum Brandausbruch. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 7 Fahrzeugen angerückt war, brachte den Brand unter Kontrolle und löschte die Flammen. Im weiteren Verlauf öffneten die Wehrleute aufgrund vermuteter Glutnester den Boden des Glasstudios. Der 67-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Zudem wurde eine 63-jährige Frau durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, während für einen 48-jährigen Mann, der ebenfalls leicht verletzt wurde, keine medizinische Behandlung vonnöten war. Der Sachschaden an dem Gebäude wird auf rund 25.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell