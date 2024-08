PP Ravensburg: Brand fordert ein Todesopfer

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Beim Ladendiebstahl erwischt Nicht von Erfolg gekrönt war der Ladendiebstahl eines 19-Jährigen am Donnerstagabend in einem Einkaufsgeschäft am Bahnhofsplatz. Der Heranwachsende versteckte zwei Dosen Alkoholika in seiner Jacke. Beim Passieren der Kasse flog der Diebstahl auf, als ihm eine der Getränkedosen aus der Bekleidung glitt und er rasch das Weite suchte. Ein Zeuge ...

