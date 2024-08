Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Bruchlandung eines Ultraleichtflugzeugs

Illmensee (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Glück im Unglück hatte der 61 Jahre alte Pilot eines Ultraleichtfliegers am Freitagnachmittag. Der Flieger war von der Slowakei in Richtung Frankreich unterwegs, als es zu Motorproblemen kam. Der 61-Jährige wollte zunächst im Bereich Pfullendorf notlanden, kam dann jedoch gegen 14.50 Uhr bei Neubrunn am Boden auf. Der Pilot blieb bei der Bruchlandung unverletzt, eine Rettungswagenbesatzung überprüfte am Unfallort vorsorglich den Gesundheitszustand des alleine an Bord befindlichen 61-Jährigen. Die Ermittler des Polizeipostens Flughafen in Friedrichshafen gehen von einem technischen Defekt als Unfallursache aus. Das Ultraleichtflugzeug des Herstellers Shark, an dem wirtschaftlicher Totalschaden im unteren sechsstelligen Euro-Bereich entstand, wird am Montag von einer Spezialfirma geborgen.

