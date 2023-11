POL-Pforzheim: Winterpause in der Jugendverkehrsschule Pforzheim

Dornstetten (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr und Donnerstag, 20:00 Uhr, hat bislang unbekannte Täterschaft das Am Stadtberg gelegene Vereinsheim heimgesucht. Gewaltsam verschafften sich die Unbekannten Zutritt in den Innenraum des Vereinsheims. Im Inneren nahmen die Einbrecher ein Elektrogerät sowie Alkoholika an sich. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt hierzu das Polizeirevier Horb am Neckar unter ...

