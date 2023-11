POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) - Am Montagabend ist ein 56-Jähriger in Eutingen von einem unbekannten Mann getreten und geschlagen worden. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 56 Jahre alte Mann, gegen 19:00 Uhr, in der Brauereistraße, Bahnhofsunterführung, zu Fuß unterwegs, als ihm unvermittelt in den Rücken getreten wurden, wodurch er zu Boden fiel und sich an den Armen und ...

