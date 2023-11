Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junger Fahrer verursacht Alleinunfall

Wenden (ots)

Ein Alleinunfall hat sich am Montag (6. November) gegen 15:20 Uhr auf der L 714 in Girkhausen ereignet. Dabei befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die Landstraße in Richtung Wenden. Er kam in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Geländer. Durch den Aufprall wurde der Fahranfänger an der Hand verletzt. An dem Geländer entstand Sachschaden im dreistelligen, an dem Auto im vierstelligen Eurobereich.

