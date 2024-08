Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Isny

Unfallflucht nach Parkrempler

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Notre-Dame-de-Gravenchon-Straße in Isny am gestrigen Freitag zwischen 14.25 Uhr und 16.40 Uhr einen geparkten silbernen Mercedes. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeuglenker vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Daten zu ermöglichen. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 3000.- Euro. Konkrete Hinweise zum Unfallverursacher bestehen bislang nicht. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Pkw und dessen Lenker machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon: 07522/984-0, zu melden.

Leutkirch

SUV-Fahrer missachtet Vorfahrt und flüchtet

Am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr, missachtete der Lenker eines schwarzen SUV aus Haselburg kommend beim Einbiegen auf die Landesstraße in Richtung Herlazhofen die Vorfahrt eines dort bevorrechtigt fahrenden Mercedes-Benz Kombi. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Mercedes-Fahrer aus und touchierte hierbei die Leitplanke. Der Fahrer des SUV fuhr ohne anzuhalten in Richtung Herlazhofen weg. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro. Zum schwarzen SUV ist bislang lediglich noch bekannt, dass das Kennzeichen mit "WG" beginnt. Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer, nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon: 07561/8488-0 entgegen.

