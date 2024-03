POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Wirges (ots) - In der Nacht von Freitag 15.03.2024 auf Samstag 16.03.2024 kam es in der Ortslage von Wirges zu drei Sachbeschädigungen an geparkten PKW. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Hochstraße und der Neue Straße zwei Fahrzeuge durch Zerkratzen des Lacks mit einem spitzen Gegenstand. In der Dr. Luschberger Straße wurde bei einem weiteren ...

