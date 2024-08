PP Ravensburg: Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots) - Isny Unfallflucht nach Parkrempler Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Notre-Dame-de-Gravenchon-Straße in Isny am gestrigen Freitag zwischen 14.25 Uhr und 16.40 Uhr einen geparkten silbernen Mercedes. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeuglenker vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Daten zu ermöglichen. Am Mercedes entstand ein ...

mehr