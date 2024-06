POL-MI: Pkw berührt Fußgängerin im Vorbeifahren

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Große Heide" kam es in den vergangenen Tagen in Bad Oeynhausen. So verschafften sich bisher unbekannte Täter im Zeitraum Mittwoch, 12 Uhr bis Dienstag, 11.30 Uhr Zutritt zu dem auf einem Eckgrundstück im Bereich Wittenried stehenden Haus und nutzten dabei eine Abwesenheit der Bewohner für ihr Handeln. Daraus entwendeten sie den bisherigen ...

mehr