POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Sturz schwer verletzt (29.06.2024)

Öhningen (ots)

Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz auf der Landesstraße 192 zwischen Öhningen und Wangen am Samstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Ein 62-Jähriger fuhr mit einem Pedelec von Kattenhorn in Richtung Wangen. Im abschüssigen Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über sein Rad, überfuhr den Borstein an einem Parkplatz und stürzte. Trotz des getragenen Helms erlitt er dabei schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

