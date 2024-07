Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Unfall beim Fahrstreifenwechsel (29.06.2024)

Engen, A81 (ots)

Beim Wechsels des Fahrstreifens ist es am Samstagmittag auf der Autobahn 81 zwischen Engen und Geisingen zu einem Unfall gekommen. Ein 68-Jähriger fuhr mit einem VW Tiguan auf der rechten Spur in Richtung Stuttgart. An der Anschlussstelle Singen wechselte er auf Höhe des Beschleunigungsstreifens auf die linke Fahrbahn und kollidierte in der Folge mit einem von hinten kommenden Hyundai eines 22 Jahre jungen Mannes. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Hyundai schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro. Während der Räumung des linken Fahrstreifens musste die Autobahn kurzzeitig vollgesperrt werden.

