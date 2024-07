Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Auf einem Parkplatz gegen abgestellten Mercedes gefahren und sich nicht gemeldet - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Zeit von Freitagabend, 22.30 Uhr, bis Samstagmorgen, 03.00 Uhr, ist ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Nähe einer Pizzeria in der Goethestraße Ecke Egartenstraße gegen einen dort abgestellten Mercedes der CLA-Klasse gefahren und hat an diesem über 1000 Euro Sachschaden angerichtet. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Als Verursacher kommt ein Fahrer eines roten Opels in Frage, der im genannten Zeitraum vom Parkplatz weggefahren ist. Hinweise nimmt die Polizei Trossingen, Tel.: 07425 33866, entgegen.

