Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße - 46-Jährige leicht verletzt (29.06.2024)

Konstanz (ots)

Am Samstagmittag hat sich auf der Max-Stromeyer-Straße ein Unfall ereignet, bei dem eine Frau leicht verletzt worden ist. Ein 62-jähriger VW Up-Fahrer bog aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Straße ein und stieß dabei mit einem Smart einer in Richtung Schneckenburgstraße fahrenden 46-Jährigen zusammen. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

